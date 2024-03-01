У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з балкона багатоповерхівки
Чоловікові загрожує п’ять років в'язниці
У Києві чоловік відкрив вогонь з травматичного пістолета з балкона багатоповерхівки. Йому загрожує п’ять років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
«Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські», – пише пресслужба.
Після прибуття до місця подій, правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного – чоловіка, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.
Під час обшуків було виявлено:
- пістолет травматичної дії;
- набої до пістолета;
- стріляні гільзи;
- пластикову банку з канабісом.
Усі речові докази були вилучені.
Відповідно до ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства) чоловікові загрожує п’ять років в'язниці.
Нагадаємо, в Ірпені на Київщині чоловік відкривав вогонь з балкона на восьмому поверсі.
До слова, у Києві двоє чоловіків напали на військового та пограбували його.
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