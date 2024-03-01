У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з балкона багатоповерхівки

Ймовірний підозрюваний на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння

Чоловікові загрожує п’ять років в'язниці

У Києві чоловік відкрив вогонь з травматичного пістолета з балкона багатоповерхівки. Йому загрожує п’ять років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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«Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські», – пише пресслужба.

Правоохоронці вилучили травматичний пістолет фото: Telegram/Поліція Києва

Після прибуття до місця подій, правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного – чоловіка, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння.

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Під час обшуків було виявлено:

пістолет травматичної дії;

набої до пістолета;

стріляні гільзи;

пластикову банку з канабісом.

Усі речові докази були вилучені.

Правоохоронці знайшли у чоловіка пластикову банку з канабісом фото: Telegram/Поліція Києва

Відповідно до ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства) чоловікові загрожує п’ять років в'язниці.

Нагадаємо, в Ірпені на Київщині чоловік відкривав вогонь з балкона на восьмому поверсі.

До слова, у Києві двоє чоловіків напали на військового та пограбували його.