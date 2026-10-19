Київпастранс змінив рух тролейбусних маршрутів через обстріл

Рух вулицею Вадима Гетьмана перекрито, а тролейбуси № 27, 30, 42 та 22к курсують за зміненими маршрутами

У Києві внаслідок ворожого обстрілу перекрили рух транспорту вулицею Вадима Гетьмана. Через обмеження столичні тролейбуси чотирьох маршрутів тимчасово змінили схеми руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київпастранс.

За інформацією комунального підприємства, зміни стосуються тролейбусних маршрутів № 27, 30, 42 та 22к.

Тролейбуси № 27, 30 та 42 курсують від станції «Київ-Волинський», вулиці Кадетський Гай та станції метро «Либідська» до Індустріального шляхопроводу.

У зворотному напрямку тролейбуси прямують від станції метро «Почайна», вулиці Милославської та вулиці Ольжича до вулиці Дегтярівської.

Тролейбуси № 22к курсують від вулиці Ольжича через станцію метро «Лук'янівська» та проспект Повітряних сил, після чого продовжують рух за звичайним маршрутом. У Київпастрансі закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок столицею.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського обстрілу Києва пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це рух поїздів червоною лінією метро вранці організовано між станціями «Академмістечко» та «Дарниця» відповідно до графіка.

Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід для пасажирів. На місці пошкоджень працюють фахівці, які займаються відновленням колій та кабельної мережі метрополітену.

У Київському метрополітені зазначили, що про відновлення повноцінного руху поїздів усією червоною лінією повідомлять додатково.