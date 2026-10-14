Через відсутність світла у частині Києва призупинено рух електротранспорту

У трьох районах столиці через брак електроенергії зупинився електротранспорт

Роботу фунікулера призупинено, а метро перевозить пасажирів у штатному режимі

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в частині Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Також призупинено роботу фунікулера та трамваїв №№ 1, 3.

«Через зникнення напруги із зовнішніх джерел живлення поїзди тимчасово зупинялися на кілька хвилин. Наразі метро перевозить пасажирів у штатному режимі», – повідомляє КМДА.

Нагадаємо, у середу, 14 жовтня, у частині правобережних районів столиці сталося аварійне відключення електроенергії. Фахівці зазначають, що аварійні бригади вже працюють на місці події, аби якнайшвидше локалізувати пошкодження та відновити електропостачання в домівках киян.

До слова, вранці атака російської терористичної армії призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського районах столиці.