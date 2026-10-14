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Через відсутність світла у частині Києва призупинено рух електротранспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через відсутність світла у частині Києва призупинено рух електротранспорту
У трьох районах столиці через брак електроенергії зупинився електротранспорт
фото: glavcom.ua

Роботу фунікулера призупинено, а метро перевозить пасажирів у штатному режимі

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в  частині  Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Також призупинено роботу фунікулера та трамваїв №№ 1, 3.

«Через зникнення напруги із зовнішніх джерел живлення поїзди тимчасово зупинялися на кілька хвилин. Наразі метро перевозить пасажирів у штатному режимі», – повідомляє КМДА.

Нагадаємо, у середу, 14 жовтня, у частині правобережних районів столиці сталося аварійне відключення електроенергії. Фахівці зазначають, що аварійні бригади вже працюють на місці події, аби якнайшвидше локалізувати пошкодження та відновити електропостачання в домівках киян.

До слова, вранці атака російської терористичної армії призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського районах столиці. 

 

Теги: громадський транспорт метро Київпастранс відключення

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