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    У світі

    Ірландія оштрафувала Twitter на €450 тисяч за витік даних

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    Twitter пояснювала, що затримка з повідомленням про помилку виникла через непередбачувані обставини - Ірландія оштрафувала Twitter на €450 тисяч за витік даних
    Twitter пояснювала, що затримка з повідомленням про помилку виникла через непередбачувані обставини
    Фото з відкритих джерел

    Таким чином компанію покарали за недостатньо швидке повідомлення про витік даних

    Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала американську компанію Twitter на 450 тисяч євро. Про це повідомляє американське агентство Reuters.

    У 2019 році у додатку Twitter для Android сталася помилка, через яку деякі захищені твіти користувачів соцмережі були опубліковані. Однак компанія затягнула з повідомленням DPC про цей інцидент.

    Twitter пояснювала, що затримка з повідомленням про помилку виникла через непередбачувані обставини, пов'язані з різдвяно-новорічним періодом. У компанії також зазначали, що зробили зміни, які дозволять своєчасно інформувати про подібні інциденти у майбутньому.

    Однак це не врятувало компанію Twitter від штрафу. Спочатку DPC хотіла оштрафувати соцмережу на 150-300 тисяч доларів, але у результаті збільшила штраф через те, що регулятори Австрії, Німеччини та Італії назвали початковий розмір штрафу занадто низьким.

    Зазначається, що це перша санкція проти Twitter у рамках нової системи захисту даних Європейського Союзу GDPR.

    Нагадаємо, що ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.

    Теги: ЄС Ірландія штраф Twitter
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