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    Події в Україні

    У Золотому всього достатньо, але українські прапори зривають. Ексчиновниця розказала про настрої місцевих

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    У Золотому невідомі нещодавно скинули українські прапори - У Золотому всього достатньо, але українські прапори зривають. Ексчиновниця розказала про настрої місцевих
    У Золотому невідомі нещодавно скинули українські прапори
    Архівне фото

    Вчора в прифронтовому Золотому розпочалось розведення військ

    Ексзаступниця голови військово-цивільної адміністрації Золотого і села Катеринівка Любов Зубок розповіла в інтерв’ю «Главкому» про проросійські настрої жителів.

    «Сьогодні зайшла у Facebook і бачу, що хтось вчергове скинув українські прапори. Є такі випадки як, власне, кругом (в регіоні). І в тому, і в цьому році до Дня Незалежності ми вішали на опорах зовнішнього освітлення сині і жовті прапорці. Це ж нагорі опор. Добиралися і туди, знімали», - зазначила пані Зубок.

    На запитання, а де гарантія, що після розведення сил донори захочуть вкладати гроші у проєкти і «сірій зоні», не розуміючи, яка влада на цій території, вона відповіла:

    «Чому ж, у програми розвитку ООН дуже багато проєктів є. Нічого страшного, що «сіра зона», там же продовжуватимуть жити люди. Біля військово-цивільної адміністрації нині реалізовується шикарний інфраструктурний проєкт щодо громадської безпеки, соціальної згуртованості. Мова про зведення комунікаційного скверу «Сонячний». Там і WiFi зона, відеокамери встановленні, лавки, є освітлення».

    За словами ексчиновниці, до кінця цього листопада вищевказаний проєкт має бути реалізований.

    «Ви не думайте, що якщо війна, у Золотому немає нічого. Все працює, усе розвивається.», - резюмувала Любов Зубок.

    Нагадаємо, в ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед».

    Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення сил у районі Золотого «сигналом надії».

    Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

    Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

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