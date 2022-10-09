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Украдені ванни, холодильники, білизна: правоохоронці показали штаб окупантів у Лимані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Украдені ванни, холодильники, білизна: правоохоронці показали штаб окупантів у Лимані
Окупанти зносили в штаб найцінніше
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Приміщення так званого штабу у смітті

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував відео, на якому показав штаб російських армійців у Лимані.

«Росіяни тягнули до штабу ванни, унітази і холодильники, жіночу білизну. Справляли потреби в ліжко», – ідеться у повідомленні.

Украдені ванни, холодильники, білизна: правоохоронці показали штаб окупантів у Лимані фото 1

На відео видно сім ванн, кілька холодильників. Приміщення так званого штабу у смітті.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали ексгумацію тіл на місці масового поховання в Лимані. Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. 

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