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    Побили й вивезли в ліс: поліція затримала чотирьох убивць киянина

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    Побитого чоловіка злочинці вивезли за межі Києва - Побили й вивезли в ліс: поліція затримала чотирьох убивць киянина
    Побитого чоловіка злочинці вивезли за межі Києва
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Суд узяв під варту усіх підозрюваних у вбивстві киянина

    Із заявою до поліції Києва звернулася жінка, яка, прийшовши до квартири співмешканця, виявила у помешканні безлад та сліди крові. З'ясувалося, що напередодні чоловік мав конфлікт зі зловмисниками, які побили його у квартирі, а потім вивезли у невідомому напрямку.

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили тіло потерпілого з численними ножовими пораненнями у канаві лісосмуги за територією Києва.

    За підозрою у скоєнні цього злочину правоохоронці затримали трьох осіб, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

    Під час досудового розслідування та проведення оперативних заходів, розшуківці затримали четвертого зловмисника, якого обґрунтовано підозрюють у скоєні цього злочину. Ним виявився уродженець Сумської області 1986 року народження. Наразі йому уже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

    Затриманий уродженець Сумської області 1986 року народження
    Затриманий уродженець Сумської області 1986 року народження

    На час затримання зловмисник уже перебував у статусі підсудного і за рішенням Деснянського районного суду мав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Його обвинувачують у вчинені шахрайства за схемою «ваш родич у біді».

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство розслідування кияни чоловік
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