У Криму досі детонують склади з боєприпасами: вражаючі фото
Масштаби наслідків вражають
Reuters опублікувало світлини з Криму, де сьогодні, 19 липня, пролунали потужні вибухи. На фото можна побачити вогонь та дим на Старокримському полігоні.
На знімках видно потужний вибух на складі боєприпасів російських окупантів. Масштаби наслідків вражають.
Як повідомлялося, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.
Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.
Окупанти тимчасово вивезли билзько 2000 осіб із чотирьох населених пунктів через детонацію на полігоні в Кіровському районі. Їх розміщують у школах.
Ділянку траси «Таврида» перекрили, організовано об'їзд.
На Кримському мосту тим часом реверсивний рух.
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