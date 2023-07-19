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У Криму досі детонують склади з боєприпасами: вражаючі фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Криму досі детонують склади з боєприпасами: вражаючі фото
Детонація боєприпасів на ворожому полігоні в Криму
фото: Reuters

Масштаби наслідків вражають

Reuters опублікувало світлини з Криму, де сьогодні, 19 липня, пролунали потужні вибухи. На фото можна побачити вогонь та дим на Старокримському полігоні. 

На знімках видно потужний вибух на складі боєприпасів російських окупантів. Масштаби наслідків вражають. 

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Детонація боєприпасів на ворожому полігоні в Криму
фото: Reuters

Як повідомлялося, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.

Окупанти тимчасово вивезли билзько 2000 осіб із чотирьох населених пунктів через детонацію на полігоні в Кіровському районі. Їх розміщують у школах.

Ділянку траси «Таврида» перекрили, організовано об'їзд. 

На Кримському мосту тим часом реверсивний рух.

Теги: Крим війна окупанти ЗСУ

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