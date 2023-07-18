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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Сезон «бавовни» замість туристичного. Росіяни поступово тікають з Криму

glavcom.ua
Окупований Крим традиційно залишається без туристів
фото з відкритих джерел

В «родной ґовєні» трагедія із курортними заробітками, хто би міг подумати!

***

«Курортный сезон в Крыму завершился, не начавшись, – говорит собеседник «Октагон.Крым» в правительстве Крыма. – Как теперь быть людям, живущим на полуострове в основном за счёт сезона, неясно».

***

В Криму і так цілорічний сезон «бавовни» вихолоджував бажання окупантів поткнутись на чорноморські пляжі, а остаточне перекриття моста взагалі практично закрило тему. Росіяни розвертаються на маршруті і валять до «гостьових будинків» рідного Краснодарського краю.

Їм, звісно, гостинно пропонують зробити гак в 950 км від переправи чи в 500 км від Ростова – проїхати через окуповані території, кілометрів за 70 від лінії фронту і під активними артилерійськими обстрілами. Але хитрі росіяни відговорюються, що «навігатори не працюють» – і воліють не потикатись до окупованих теренів України. І правильно.

Хоча загалом цікаво, а що робитимуть «кримські патріоти родной ґовєні», коли жерти взагалі не буде чого, бо заробітки від курортників не з'являться, а інших джерел грошей нема? Тотально перейдуть на контрабанду бухла і наркоти транзитним «солдатікам»? Чи що?

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Теги: Крим пляжі окуповані території росіяни

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Олексій Голобуцький

Сезон «бавовни» замість туристичного. Росіяни поступово тікають з Криму
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