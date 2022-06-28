Удар по ТРЦ «Амстор». Росія пояснила, куди цілилась

У Москві заявили, що вдарили по ангарах зі зброєю та боєприпасами

У Міноборони РФ офіційно заявили, що в Кременчуці «вразили ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн». Про це передає «Риа новости».

Удар «випадково» зачепив ТРЦ, що стояв поруч, і нібито не функціонував.

«Учора у Кременчуці на Полтавщині російські ВКС завдали удару по ангарах зі зброєю та боєприпасами, що надійшли від США та європейських країн, у районі Кременчуцького заводу дорожніх машин. Зброя і боєприпаси, зосереджені там для відправки українському угрупованню на Донбасі, вражені, детонація боєприпасів, що зберігалися в ангарі, викликала пожежу в торговому центрі, що поряд не функціонував», –повідомляє російське міністерство.