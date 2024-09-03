Удар РФ по Полтаві: Клименко повідомив, скільки людей рятувальники дістали з-під завалів

За словами голови МВС Клименка, поблизу місця влучання розташований житловий масив

У Полтаві рятувальники витягли 11 людей з-під завалів після ракетного удару по навчальному закладу міста. Пошкоджено житлові будинки, поліція фіксує заяви про пошкоджене майно. Загалом вдалось рятувати 25 людей, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

«Оперативні служби працюють на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги», –написав Клименко.

За словами голови МВС, поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

«Поліція проводить поквартирний обхід – перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно. Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх», – додав Клименко.

Нагадаємо, начальник Полтавської ОВА та президент Володимир Зеленський підтвердили російський ракетний удар по Полтаві. Зафіксовано влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Понад 40 загиблих і більш ніж 180 поранених.

«Страшний день для Полтавщини. З огляду на безпекові питання без деталей. Усі відповідні служби відпрацьовують на місці. Максимально злагоджені дії рятувальників та медиків сьогодні врятували не одне життя», – заявив Пронін.

За його словами, зараз багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим. «Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня. Щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких», – сказав глава регіону.

Тим часом Зеленський уже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

«За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким», – повідомив президент.

Він доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.

Президент Зеленський відреагував на ракетний удар по Полтаві

"За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким», – повідомив глава держави", - сказав президент . pic.twitter.com/crvzkcjHPR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 3, 2024

Нагадаємо, очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків.

Як повідомлялося, сьогодні приблизно о 9:10 на Полтавщині пролунали два вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку міста.