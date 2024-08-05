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Підсанкційний олігарх Фірташ подав новий позов проти Зеленського

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Підсанкційний олігарх Фірташ подав новий позов проти Зеленського
Україна застосувала щодо Дмитра Фірташа 11 видів санкцій терміном на 10 років – до червня 2034 року
колаж: glavcom.ua

Бізнесмен-утікач оскаржує персональній санкції, запроваджені РНБО у червні 2024 року

Олігарх Дмитро Фірташ судиться з президентом Володимиром Зеленським через застосування до нього персональних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

29 липня Верховний суд узяв до розгляду позовну заяву олігарха. Фірташ оскаржує президентський указ №376 від 24 червня 2024 року, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Підсанкційний олігарх Фірташ подав новий позов проти Зеленського фото 1
дані державного реєстру санкцій

Зокрема, щодо Фірташа застосовано 11 видів санкцій терміном на 10 років – до червня 2034 року:

  • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами № 3640, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3735);
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із
  • корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені).

Варто наголосити: у червні 2021 року РНБО вже запроваджувала щодо Дмитра Фірташа персональні санкції на три роки. Тоді нараховувалося 13 видів санкцій. Екссекретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов уточнив: стосовно Фірташа введено повний пакет санкцій, який «може наша країна застосувати».

Однак у червні 2024 року із санкційного пакету стосовно олігарха-втікача було вилучено два види обмежувальних заходи:

  • заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах  на території іноземної держави;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

Як відомо, у 2021 році Верховний суд прийняв до розгляду заяву Дмитра Фірташа щодо оскарження персональних санкцій РНБО від червня 2021 року. 5 квітня 2023 року за клопотанням СБУ розгляд позову було переведено в закритий режим у частині дослідження доказів, які містять держтаємницю. Ця справа досі перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, що з березня 2014 року Дмитро Фірташ перебуває у столиці Австрії Відні під домашнім арештом через справу ФБР проти нього.

У травні 2023 року СБУ повідомила про підозру Дмитру Фірташу, а також його топменеджерам у привласненні державного газу вартістю 18 млрд грн. У серпні минулого року за цією справою в Україні заарештувано активи Фірташа на суму 7,4 млрд грн.

Читайте також: Скасування арешту «облгазів Фірташа». Що це було?
Теги: санкції суд РНБО війна олігархи Дмитро Фірташ Володимир Зеленський президент

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