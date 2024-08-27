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Пресконференція президента Володимира Зеленського: повне відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пресконференція президента Володимира Зеленського: повне відео
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський заявив: Україна у вересні поділиться «планом своєї перемоги» з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 27 серпня 2024 року, дав пресконференцію. Вона відбулася після форуму з обговорення питань війни та майбутніх кроків України до миру.

Зеленський заявив, що Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки просуванню ЗСУ в Курській області.

Президент заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога.

Також Зеленський розповів, що Україна у вересні поділиться «планом своєї перемоги» з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Зазначимо, 27 серпня пройшла Панельна дискусія в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». У ній брали участь та відповідали на питання журналістів: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан, генеральний прокурор Андрій Костін та міністр оборони Рустем Умєров.

Зокрема, в рамках формуму обговорили питання відбудови «Охматдиту» та будівництва військового цвинтаря, Олександр Сирський повідомив останні новини з фронту, а генпрокурор Костін розповів деталі пошуку нардепа-втікача Дмитрука.

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Теги: Володимир Зеленський президент

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