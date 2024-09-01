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Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік: петиція набрала голоси

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік: петиція набрала голоси
Загальній мобілізації зараз підлягають чоловіки від 25 до 60 років
фото з відкритих джерел

Автор петиції закликає зменшити вік мобілізації «з метою поліпшення економічного стану в країні»

Президента Володимира Зеленського закликають зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років. Відповідну петицію опубліковано на сайті Офісу президента. Вона вже набрала 25 тисяч голосів та очікує на розгляд.

Автор петиції Андрій Азаров закликає зменшити вік мобілізації «з метою поліпшення економічного стану в країні».

Станом на цей час загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

Також вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку у вересні. 

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Теги: мобілізація Володимир Зеленський петиція

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