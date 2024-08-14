Надсилав гранатомети поштою: поліція затримала киянина

Через оголошення за 40 тис. гривень чоловік продав протитанковий гранатомет АТ-4

Чоловік налагодив схему незаконного продажу ручних протитанкових гранатометів

Киянин продавав протитанкові гранатомети через спеціалізовані сайти та надсилав їх поштою. Його затримано під час спецоперації, повідомляє Київська міська прокуратура.

За інформацією слідства, у Києві затримали 40-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів і вибухових пристроїв.

Згідно з матеріалами, він через спеціалізовані сайти налагодив у столиці схему незаконного продажу ручних протитанкових гранатометів.

фото: Київська прокуратура

фото: Київська прокуратура

Через оголошення за 40 тис. гривень він продав протитанковий гранатомет АТ-4. Частину грошей покупець переказав на його картку, іншу частину передав поштою після отримання товару. Згодом зловмисник так само поштою надіслав іншому покупцю ще один гранатомет з промислово-виготовленими протитанковими гранатами РПГ АТ-4.

Нагадаємо, у Києві поліція викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів, які продавалися і людям з онкозахворюваннями.

Також у Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємство в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія займається продажем техніки всесвітньо відомих виробників.

До слова, правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми.