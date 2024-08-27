Із Путіним компроміси неможливі – Зеленський

Володимир Зеленський: «Із Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні – порожній»

Діалог із російським диктатором Володимиром Путіним на сьогодні є порожнім беззмістовний. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

«Весь світ хотів би почути, що Україна знайшла компроміс. Але з Путіним компроміси неможливі. Із Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні – порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий дипломатично немов, але віддати йому 30% нашої землі», – зазначив він.

Зеленський додав, що Курська операція «дуже сильно допомогла» Україні. «Щоб кількість голосів щодо цієї теми стала меншою», – зазначив президент.

Також глава держави прокоментував питання ядерних погроз, які постійно звучать з уст російського диктатора. Зеленський ввжає, що Путін надто любити своє життя, аби вдатися до ядерної атаки. «Кожний раз, коли розвідка РФ знає наполегливі наші кроки, і думаю, погоджуюсь, що ми близькі до рішень, і коли розуміємо, що може так статися, які будуть позитивні рішення» – чим ближні такі рішення – тим більше буде напружувати медіапростір РФ, їх уряд або інші інституції Буде триматися за це крісло, за свій Кремль, і за підтримку його дій суспільством .

Як повідомлялося раніше, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише вдає зацікавленість ними.

До слова, президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані зробив цинічну заяву про перемовини з Україною, мир та припинення вогню.