Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених

Під удар росіян потрапив навчальний об'єкт ЗСУ в північно-західній частині міста

Російські загарбники завдали ракетного удару по Полтаві. За неофіційними даними, може йтися про десятки загиблих та поранених. Телеграм-канали подають відео з місця події, покликаючись на російські ЗМІ.

Офіційних даних про кількість поранених та загиблих наразі немає.

Очевидці, з якими поспілкувався «Главком», свідчать про те, що під удар потрапив один з навчальних об'єктів ЗСУ у північно-західній частині міста. Удар був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо.

У місцевих телеграм-каналах оголошено терміновий збір крові всіх груп. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, закликала містян здавати кров.

Крім того, за даними пабліків, розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків. Для ліквідації наслідків задіяно 30 комунальних працівників та 10 одиниць техніки. Також задіяні інші відповідні спецслужби.

З’явився й коментар народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка натякає, що на плацу об'єкту, який потрапив під удар, відбувалося шикування. «Полтава. Шикування в 128 бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний, Залужний, Сирський, Павлюк все тоді «порішали». Маємо повторення і повторення трагедій. Де межа?», – написала нардепка.

Нагадаємо, що сьогодні приблизно о 9:10 на Полтавщині пролунали два вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку міста.