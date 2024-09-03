Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених
Розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві
фото з соцмереж

Під удар росіян потрапив навчальний об'єкт ЗСУ в північно-західній частині міста

Російські загарбники завдали ракетного удару по Полтаві. За неофіційними даними, може йтися про десятки загиблих та поранених. Телеграм-канали подають відео з місця події, покликаючись на російські ЗМІ. 

Офіційних даних про кількість поранених та загиблих наразі немає.

Очевидці, з якими поспілкувався «Главком», свідчать про те, що під удар потрапив один з навчальних об'єктів ЗСУ у північно-західній частині міста. Удар був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо.

У місцевих телеграм-каналах оголошено терміновий збір крові всіх груп. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, закликала містян здавати кров.

Крім того, за даними пабліків, розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків. Для ліквідації наслідків задіяно 30 комунальних працівників та 10 одиниць техніки. Також задіяні інші відповідні спецслужби.

З’явився й коментар народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка натякає, що на плацу об'єкту, який потрапив під удар, відбувалося шикування. «Полтава. Шикування в 128 бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний, Залужний, Сирський, Павлюк все тоді «порішали». Маємо повторення і повторення трагедій. Де межа?», – написала нардепка.

Нагадаємо, що сьогодні приблизно о 9:10 на Полтавщині пролунали два вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку міста.

Теги: Полтава Полтавщина ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки України постійно ловить колаборантів та зрадників Батьківщини
Росія завжди дурить. То на що розраховують зрадники України?
31 серпня, 14:47
Залізничники вже відновили ушкоджені ділянки інфраструктури на Полтавщині
Через атаку на залізницю затримується низка потягів: графік руху
4 серпня, 15:17
Через нічну атаку Росії на залізницю в Полтавській області затримується низка потягів
Обстріл Полтавщини: «Укрзалізниця» попередила про відхилення в графіках
5 серпня, 09:28
«Реал» вшосте у своїй історії виграє Суперкубок УЄФА
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
Росія атакувала Полтавщину ракетами
Росія атакувала Полтавщину ракетами
15 серпня, 06:33
Полтавська область потрапили під атаку окупантів
Окупанти вдарили по промисловому об’єкту на Полтавщині: є постраждалі
26 серпня, 08:01
Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у Полтавській області
Атака РФ на Полтавщину: є поранені
26 серпня, 16:24
Полтавський обласний Територіальний центр комплектування
Мати посадовця ТЦК купила квартиру за 2 млн грн.
1 вересня, 19:23
Ворог запустив ракету курсом на Полтаву
На Полтавщині вибухи: ЗСУ попередили про ракетну загрозу
Сьогодні, 09:26

Події в Україні

Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених
Через обстріл Харкова в лікарні помер 21-річний фельдшер
Через обстріл Харкова в лікарні помер 21-річний фельдшер
Гроссі у Києві обговорив підтримку українських АЕС
Гроссі у Києві обговорив підтримку українських АЕС
Храм на Черкащині відрікся від Московського патріархату
Храм на Черкащині відрікся від Московського патріархату
Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі в двох областях
Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі в двох областях
ЗСУ пояснили, чому росіяни так швидко захопили Новогродівку на Донеччині
ЗСУ пояснили, чому росіяни так швидко захопили Новогродівку на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
21K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
20K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
12K
Місячний календар на вересень 2024: коли новий та повний Місяць

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua