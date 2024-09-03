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На Полтавщині вибухи: ЗСУ попередили про ракетну загрозу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Полтавщині вибухи: ЗСУ попередили про ракетну загрозу
Ворог запустив ракету курсом на Полтаву
фото ілюстративне

Військові попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей

Сьогодні під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали два вибухи після попередження повітряних сил ЗСУ про ракету в напрямку міста. Про це повідомляє «Суспільне» . 

Раніше у Повітряних силах писали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

Військові попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Трохи згодом ЗСУ попередили про ракету курсом на Полтаву.

Раніше 26 серпня під час чергового масованого обстрілу збройні сили РФ здійснили комбіновану атаку на Полтавщину. Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня, російські війська здійснили обстріл Запоріжжя, що призвело до трагічних наслідків. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Ще двоє осіб отримали поранення, включаючи 12-річну дівчинку, яка зараз перебуває у реанімації. 

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Теги: обстріл ворог поранення Полтавщина ЗСУ ракета

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