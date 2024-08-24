Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо
Володимир Зеленський подякував канцлеру за привітання українського народу з Днем Незалежності
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом з нагоди Дня Незалежності України. Про це інформує Офіс президента.
Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку з трагедією в німецькому Золінгені, що сталася під час фестивалю 23 серпня.
Володимир Зеленський подякував канцлеру за привітання українського народу з Днем Незалежності та вагому всебічну допомогу його країни, особливо у зміцненні обороноздатності України.
«Дякую вам за два з половиною роки лідерства Німеччини. Важливо мати надійних друзів, які будуть із нами до відновлення справедливого й тривалого миру», – сказав президент.
Глава держави поінформував Олафа Шольца про ситуацію на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони України, зокрема у бронетехніці та засобах ППО.
Сторони також скоординували співпрацю та подальші контакти в межах «Рамштайну».
Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ на потреби нашої держави.
Президент подякував Німеччині за участь 22 серпня в першій тематичній онлайн-конференції в межах підготовки до другого Саміту миру, яка була присвячена енергетичній безпеці.
Також обговорили подальші кроки щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час першого Cаміту миру у Швейцарії.
До слова, Німеччина планує продовжувати надавати значну підтримку Україні, зокрема за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро в рамках «Групи семи» (G7). Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц в соціальній мережі Х.Канцлер підкреслив, що Німеччина була і залишається країною, яка серед європейських держав надає найбільшу допомогу Україні.
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