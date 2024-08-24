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Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо
Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував канцлеру за привітання українського народу з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом з нагоди Дня Незалежності України. Про це інформує Офіс президента.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку з трагедією в німецькому Золінгені, що сталася під час фестивалю 23 серпня.

Володимир Зеленський подякував канцлеру за привітання українського народу з Днем Незалежності та вагому всебічну допомогу його країни, особливо у зміцненні обороноздатності України.

«Дякую вам за два з половиною роки лідерства Німеччини. Важливо мати надійних друзів, які будуть із нами до відновлення справедливого й тривалого миру», – сказав президент.

Глава держави поінформував Олафа Шольца про ситуацію на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони України, зокрема у бронетехніці та засобах ППО.

Сторони також скоординували співпрацю та подальші контакти в межах «Рамштайну».

Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ на потреби нашої держави.

Президент подякував Німеччині за участь 22 серпня в першій тематичній онлайн-конференції в межах підготовки до другого Саміту миру, яка була присвячена енергетичній безпеці.

Також обговорили подальші кроки щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час першого Cаміту миру у Швейцарії.

До слова, Німеччина планує продовжувати надавати значну підтримку Україні, зокрема за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро в рамках «Групи семи» (G7). Про це повідомляє  канцлер Німеччини Олаф Шольц в соціальній мережі Х.Канцлер підкреслив, що Німеччина була і залишається країною, яка серед європейських держав надає найбільшу допомогу Україні.

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Теги: Німеччина фінансування Володимир Зеленський президент Офіс президента

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