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Як закрити небо над Україною? Зеленський назвав головну потребу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як закрити небо над Україною? Зеленський назвав головну потребу
Зеленський знову наголосив на необхідності зняти обмеження на далекобійні удари по РФ
фото: Офіс президента України

Пріоритетним завданням України залишається максимальне посилення повітряного щита

Один із основних елементів повітряного щита будь-якої держави – це бойова авіація. На всіх рівнях Україна продовжує говорити партнерам, що потрібно для закриття нашого неба від «шахедів» та ракет, зокрема й від північнокорейських. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до народу.

«Дорогі українці, українки! Нашим пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита. Нашої ППО, нашої бойової авіації. Щоночі й щодня протягом цієї війни українці страждають від російських ударів. Багато, дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно. Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба. Звичайно, один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави – це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба від «шахедів» та ракет. Зокрема від північнокорейських ракет.

Минулої ночі наші воїни збили більш ніж 50 «шахедів». Було й чотири балістичні ракети – росіяни запустили їх із Воронезької області. Ми фіксуємо всі місця, із яких російська армія завдає ударів – також Білгородська область, Курська, інші райони. Тільки від початку цього літа й тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже дві тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо й кожен ракетний удар. І кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь.

Одна з північнокорейських ракет сьогодні, на жаль, убила на Київщині двох людей – батька із сином, чотири роки було хлопчику. Мої співчуття рідним та близьким. Ще троє людей були поранені. Їм надано необхідну допомогу. Наші експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно знаємо, із якого району на російській території відбувся запуск. Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет із Росії, відповідним знищенням російської військової логістики. Терор повинен програвати завжди – це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів.

Також сьогодні відзначу рятувальників із ДСНС України – увесь колектив служби. Дякую кожному й кожній із вас, хто виїжджає на місця після російських ударів у всіх наших областях, розбирає завали, гасить пожежі, надає першу медичну допомогу. І загалом – забезпечує порятунок наших людей. Я впевнений, усі українці вам вдячні. А особливо хочу сьогодні подякувати рятувальникам Київщини: Віталій Харченко, Микола Золотар, Вадим Гевко, Анатолій Рибка, Віктор Жукович – усі працюють у місті Бровари. Дякую вам і вашим колегам! Також рятувальники Харківщини: Олександр Глущенко, Андрій Єрмоленко, Вадим Гнатенко, Олександр Лиман, Микола Криволапов. Дякую! ДСНС України в Донецькій області – усі, хто працює заради наших людей. Особливо – Сергій Іщенко, Микола Пустовалов, Іван Головащенко, Володимир Деренко та Віктор Карташов. Також Херсонська область – увесь колектив ДСНС України в регіоні, а особливо – Антон Олійник, Віталій Пархоменко, Юрій Червинський, Руслан Власенко, Євгеній Макаренко. Дякую вам, хлопці! Дякую всім, хто в Україні та з нами, з Україною! Слава Україні!», – сказав глава держави.

Нагадаємо, що в ніч проти 11 серпня РФ атакувала Київщину північнокорейською ракетою. Внаслідок падіння уламків ракети загинули батько і маленький син.

До слова, учора Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить нашу українську духовну незалежність». 

Теги: Володимир Зеленський війна системи ППО російська ракета

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