Удар ЗСУ по російській ППО у Криму: з'явилися супутникові знімки

На знімках можна помітити тягачі 5П85ТЕ без причепів та сліди відтягнутої ураженої/знищеної техніки

У мережі зʼявилися супутникові знімки наслідків ударів по ЗСУ по ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека й Севастополя. Знімки опублікував Telegram-канал CyberBoroshno.

«Результат атаки по позиції ЗРК С-300 в районі н.п. Велике, Євпаторійський район. Були знищені КП 5Н63С з РПН 30Н6. Також на знімках можна помітити тягачі 5П85ТЕ без причепів та сліди відтягнутої ураженої/знищеної техніки (такі ж були після того, як прибрали знищений радар «92Н6Е» в районі Бельбеку).

На південь звідти були помічені тягачі, що забирають генератори з місця атаки. Оскільки цей тип РЛС має бути розташований поруч із ПУ, то ймовірно вони були оперативно прибрані.

Як повідомлялося, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя.

За даними Генштабу, по всіх трьох цілях було досягнуто влучання, після чого відбулася детонація боєкомплекту.