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ЗСУ уразили ракетні дивізіони РФ у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ уразили ракетні дивізіони РФ у Криму
Українські захисники вдарили по зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя
фото ілюстративне

Після влучання відбулася детонація боєкомплекту

У ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, по всіх трьох цілях було досягнуто влучання, після чого відбулася детонація боєкомплекту.

«Сьогодні вночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, «зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ».

«Далі буде…», – зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що 10 червня, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

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Теги: Крим ЗСУ Генштаб

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