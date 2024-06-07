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Росія заявляє про атаку безпілотників на окупований Крим та три області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росія заявляє про атаку безпілотників на окупований Крим та три області
фото ілюстративне

Російська ППО  нібито знищила вісім дронів над акваторією Азовського моря

Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що російська ППО знищила або перехопила одинадцять БПЛА над Кримським півостровом, вісім дронів над акваторією Азовського моря, шість дронів над територією Краснодарського краю; два безпілотники над територією Білгородської області та один над територією Ростовської області. 

Нагадаємо, 2 червня Росія нібито збила безпілотники над Курською та Білгородською областями, а також над акваторією Азовського моря. За традицією, росіяни кажуть про збиття всіх дронів, і буцімто минулося без руйнувань. Пізніше оборонне відомство країни-агресорки додало, що о 06.50 за київським часом черговий український БпЛА літакового типу було нібито знищено над територією Білгородської області, а з 8:00 до 8:30 – ще три українські дрони.

Як повідомлялося, у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Зазначається, що тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО.

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Теги: безпілотник Крим росія дрон

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