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Російська ППО втрачає здатність прикривати Крим – британська розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російська ППО втрачає здатність прикривати Крим – британська розвідка
аеродрому «Бельбек» після атаки
фото: Christiaan Triebert/X

Розвідка Британії розповіла про наслідки останньої атаки по аеродрому росіян «Бельбек»

Удари по військовому аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму та ураження російських військових об'єктів у ніч проти 15 травня призведе до погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо півострова. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Військові ЗСУ здійснили обстріли російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок цього на аеродромі «Бельбек» були уражені елементи російської ракетної батареї С-400 «Тріумф», включаючи радар 92N6 і пускові установки. Крім того, під час атаки знищено принаймні два російські літаки МіГ-31.

Як зазначає британська розвідка: ця атака на об'єкти РФ в тимчасово окупованому Криму стала вже четвертим випадком за останній місяць, коли російська ППО на півострові зазнає втрат.

«Сукупний ефект цих ударів спричинив загальне погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму; водночас демонструючи здатність України впливати на операції російської ППО», – ідеться у звіті.

За оцінками британської розвідки, дуже ймовірно, що це призведе до того, що Росії доведеться розосередити повітряні засоби, щоб забезпечити живучість своєї ППО. В іншому разі РФ ризикуватиме втратити більшу кількість літаків, а також буде змушена перекидати засоби ППО з інших місць.

«Зменшення зони покриття літаків A-50 та розосередження їх із кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення годин нальоту та частоти вильотів патрульних винищувачів, щоб заповнити прогалини у зоні покриття, що призведе до збільшення проблем з обслуговуванням їхніх флотів», – зазначають у британській розвідці.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. 

Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Міноборони країни-агресорки заявило, що протягом ночі нібито було припинено спробу атаки із застосуванням американських ракет Atacms, Harm, французьких Himars, великокаліберних реактивних снарядів і БПЛА по території РФ.

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Теги: розвідка Крим британська розвідка

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