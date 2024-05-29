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Ситуація на фронті. Канадський військовий експерт радить українцям не бути песимістами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ситуація на фронті. Канадський військовий експерт радить українцям не бути песимістами
На думку канадського військового експерта українська армія успішно бореться з ордами Кремля
фото Сергій Нужненко

Ігор Козак: «ЗСУ стали досвідченою, сучасною та спритною бойовою машиною»

Відставний канадський офіцер, а нині експерт з питань оборони та безпеки Ігор Козак радить українцям не бути песимістами, бо, поки у Києві «ганяють зраду» по пабліках та кабінетах, військові фахівці з країн-партнерів України не налаштовані песимістично. Про це йдеться у статті «Главкома» «Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз».

У коментарі «Главкому» Ігор Козак підкреслює, що, на відміну від початку 2022 року, сьогодні «в арсеналі» ЗСУ не тільки мужність та самопожертва, якою захоплювався тоді весь світ.

«Здатність швидко адаптуватися до динамічної ситуації на місці, вчитися на помилках (власних і ворожих) і впроваджувати нові технології та системи озброєння перетворили українську армію на потужну, досвідчену, сучасну та спритну бойову машину, яка успішно бореться з ордами Кремля», – говорить Козак.

Нагадаємо, українські сили нещодавно здійснили незначне просування на північ від міста Харкова в напрямку Липців на тлі безперервних атак Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялося,  щр за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

До слова, як і на початку повномасштабної війни Росія не шкодує ресурсів для просування вперед, однак нині ЗСУ зустрічають ворога та завдають йому суттєвої шкоди FPV-дронами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів полковник Павло Федосенко, Герой України, комбриг 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка.

Федосенко пригадав, що на початку війни «пташок» практично не було, але зараз ЗСУ мають чим відповісти і за допомогою FPV завдають відчутної шкоди противнику.

Читайте також: «Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз».
Теги: Україна ЗСУ війна

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