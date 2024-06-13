Втрати ворога станом на 13 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 червня втратила:

особового складу ‒ близько 522 810 (+980) осіб;

танків ‒ 7 928 (+17) од;

бойових броньованих машин ‒ 15 208 (+21) од;

артилерійських систем – 13 770 (+34) од;

РСЗВ – 1 099 (+0) од;

засоби ППО ‒ 846 (+2) од;

літаків – 359 (+0) од;

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 075 (+33);

крилаті ракети ‒ 2 285 (+5);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 794 (+58) од;

спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).

Активність флоту окупантів станом на 13 червня:

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

В Середземному морі три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.

До слова, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.