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Втрати ворога станом на 13 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 13 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 841-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 17 ОТБр

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 522 810 (+980) осіб;
  • танків ‒ 7 928 (+17) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 15 208 (+21) од;
  • артилерійських систем – 13 770 (+34) од;
  • РСЗВ – 1 099 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 846 (+2) од;
  • літаків – 359 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 075 (+33);
  • крилаті ракети ‒ 2 285 (+5);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 794 (+58) од;
  • спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).
Втрати ворога станом на 13 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 13 червня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 13 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

До слова, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2024 року
Теги: втрати корабель Генштаб

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