Втрати ворога станом на 13 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 13 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 13 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 522 810 (+980) осіб;
- танків ‒ 7 928 (+17) од;
- бойових броньованих машин ‒ 15 208 (+21) од;
- артилерійських систем – 13 770 (+34) од;
- РСЗВ – 1 099 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 846 (+2) од;
- літаків – 359 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 075 (+33);
- крилаті ракети ‒ 2 285 (+5);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 794 (+58) од;
- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 13 червня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
До слова, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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