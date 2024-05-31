Дрони СБУ знищили у Криму радіолокаційну станцію за $100 млн – джерела

Техніку окупантів уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ

Служба безпеки за допомогою дронів уразила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ». Його вартість становить близько $100 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела.

За даними джерел, техніку окупантів уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Зокрема, радіолокаційна станція поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

Як зазначають джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів радіолокаційної станції і більше його не фіксували.

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ фото: Telegram/Кримський вітер

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун» фото: Telegram/Кримський вітер

Як повідомлялося, Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму.

До слова, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі фото: російські ЗМІ

Україна атакувала Керченську поромну переправу фото: російські ЗМІ

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.