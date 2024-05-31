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Дрони СБУ знищили у Криму радіолокаційну станцію за $100 млн – джерела

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дрони СБУ знищили у Криму радіолокаційну станцію за $100 млн – джерела
Радіолокаційна станція забезпечувала захист обʼєктів ворога на території Криму
фото з відкритих джерел

Техніку окупантів уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ

Служба безпеки за допомогою дронів уразила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ». Його вартість становить близько $100 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела. 

За даними джерел, техніку окупантів уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Зокрема, радіолокаційна станція поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

Як зазначають джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів радіолокаційної станції і більше його не фіксували.

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
Нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ
фото: Telegram/Кримський вітер
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун»
Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун»
фото: Telegram/Кримський вітер

Як повідомлялося, Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. 

До слова, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
фото: російські ЗМІ
Україна атакувала Керченську поромну переправу
Україна атакувала Керченську поромну переправу
фото: російські ЗМІ

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2024 року
Теги: війна Крим військова техніка безпілотник окупанти

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