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Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 817-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 493690 (+1400) осіб,
  • танків / tanks – 7590 (+14) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14665 (+35) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 12737 (+50) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1076 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 807 (+4) од,
  • літаків / aircraft – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10236 (+81),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2205 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+1) од,
  • підводні човни / submarines ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17311 (+60) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2)
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 травня:

  • В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед них 2 – носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 7 суден; з них 0 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 817-й день повномасштабної війни в Україні. 

До слова, російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування. 

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна росіяни Повітряні сили ЗСУ

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