Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 817-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 493690 (+1400) осіб,

танків / tanks – 7590 (+14) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 14665 (+35) од,

артилерійських систем / artillery systems – 12737 (+50) од,

РСЗВ / MLRS – 1076 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 807 (+4) од,

літаків / aircraft – 354 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10236 (+81),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2205 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+1) од,

підводні човни / submarines ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17311 (+60) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2)

Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 травня:

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед них 2 – носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 7 суден; з них 0 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 817-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування.