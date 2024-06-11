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Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Логотип нового Сил безпілотних систем згенеровано штучним інтелектом

Тим часом новий вид військ у ЗСУ почав креативну рекрутингову компанію, зорієнтовану на молодь

Логотип нового виду військ – Сил безпілотних систем – згенеровано штучним інтелектом. Про це під час презентації в Києві розповів Олександр Єрмак, комвзводу БПЛА 14-го окремого полку, який наразі допомагає командуванню Сил безпілотних систем з комунікаційною складовою.

«Ми окреслили завдання для ШІ: сучасно, технологічно, прив’язано до нашої ідентичності, політ, – і отримали в результаті таку несподівану сталеву ластівку», – розповів Єрмак, командир взводу БПЛА 14-го окремого полку, який наразі допомагає командуванню Сил безпілотних систем з комунікаційною складовою. Офіцер нагадав, що в українській культурі ластівка, крім усього, є символом доброї звістки, і метафорично порівняв українські дрони зі сталевими ластівками, які віщуватимуть перемогу над ворогом.

Водночас під час презентації Сил безпілотних систем було продемонстровано креативний ролик з рекламою рекрутингового центру нового виду військ. «МИ почали рекрутингову компанію, багато працюємо в соцмережах. Медійність дає нам якісний результат», – запевнив Олександр Єрмак.

Нагадаємо, в ЗСУ створено новий вид військ – Сили безпілотних систем. Очолив СБС полковник, Герой України, заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський. Це перший в історії всіх армій світу такий вид військ.

Сили безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БпЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів, як розвідувальних, так і ударних, морських дронів, діпстрайків, роботизованих комплексів.

Як зауважив Вадим Сухаревський, наразі структура Сил безпілотних систем працює у тестовому режимі і буде швидко змінюватися та вдосконалюватися. За його словами, ті підрозділи операторів дронів, які нині існують у різних видах військ, продовжать працювати у своїх бригадах і не будуть наразі перепідпорядковані Силам безпілотних систем, та водночас «забезпечення їх дронами, ремонт дрронів, підготовка кадрів є в концепті СБС». Разом з тим новий вид військ активно займається рекрутингом і створюватиме свої підрозділи операторів БпЛА.

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Теги: штучний інтелект Вадим Сухаревський ЗСУ армія безпілотник

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