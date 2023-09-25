Удар ЗСУ по Севастополю: ліквідовано десятки офіцерів та командувача флоту

Понад 100 окупантів отримали поранення

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них – командувач флоту, адмірал Віктор Соколов. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, ще 105 окупантів унаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня було поранено. А сама будівля штабу не підлягає відновленню.

Командувач ЧФ РФ адмірал Віктор Соколов загинув під час удару по штабу у Севастополі фото з відкритих джерел

ЗСУ також опублікували оновлену інформацію про втрати Росії в результаті проведення спецоперації зі знищення великого десантного корабля «Мінськ» у ніч проти 13 вересня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Враховуючи факт, що ВДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній (на судні – «Главком»). Безповоротні втрати склали 62 окупанта», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Кримські пабліки публікували фото наслідків удару по штабу російського флоту. Знімки свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.