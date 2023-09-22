Приліт по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: з’явилося відео

Момент влучання у штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі

Відео викриває брехню росіян про нібито успішну роботу ППО

Сьогодні, 22 вересня, був атакований штаб Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі. Відео з моментом прильоту потрапило в мережу.

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Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переконував, що російські сили протиповітряної оборони вдало захистили півострів і всі ракети було збито. Однак оприлюднене відео викриває брехню росіян.

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Зазначимо, що ракета була не одна, і як видно з відео, російське ППО атаку не відбило.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Крім того, сьогодні ввечері в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ.