Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Приліт по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: з’явилося відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Приліт по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: з’явилося відео
Момент влучання у штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі
фото: скриншот відео

Відео викриває брехню росіян про нібито успішну роботу ППО

Сьогодні, 22 вересня, був атакований штаб Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі. Відео з моментом прильоту потрапило в мережу.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переконував, що російські сили протиповітряної оборони вдало захистили півострів і всі ракети було збито. Однак оприлюднене відео викриває брехню росіян.

Зазначимо, що ракета була не одна, і як видно з відео, російське ППО атаку не відбило.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. 

Крім того, сьогодні ввечері в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ. 

Теги: Крим Севастополь Чорне море флот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У місцевих телеграм-каналах вже розлетілися фото на відео наслідків влучання, а Аксьонов переконує, що все збито
Обстріл штабу Чорноморського флоту РФ: як осоромився гауляйтер Аксьонов
Сьогодні, 15:07
Вибухи у Севастополі: над бухтою здіймається дим
Вибухи у Севастополі: над бухтою здіймається дим
Сьогодні, 10:58
Росія перекидає на фронт кавказців
Росія перекидає на фронт кавказців
20 вересня, 16:53

Події в Україні

Приліт по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: з’явилося відео
Приліт по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі: з’явилося відео
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту, Байден пообіцяв ракети Atacms. Головне за 22 вересня
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту, Байден пообіцяв ракети Atacms. Головне за 22 вересня
Окупанти у відчаї хочуть «викликати Зевса»: перехоплення СБУ
Окупанти у відчаї хочуть «викликати Зевса»: перехоплення СБУ
Генштаб: Окупанти безуспішно намагаються відновити позиції на Донеччині
Генштаб: Окупанти безуспішно намагаються відновити позиції на Донеччині
Обстріл Кременчука: серед постраждалих є дитина
Обстріл Кременчука: серед постраждалих є дитина
Російські окупанти обстріляли Кременчук: є загиблі та поранені
Російські окупанти обстріляли Кременчук: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні
35K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
30K
Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно
21K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
9546
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7823
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації

Новини

На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Вчора, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту