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Український генерал пояснив, чому удар по Севастополю важливий для контрнаступу ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Український генерал пояснив, чому удар по Севастополю важливий для контрнаступу ЗСУ
Командувач Тарнавський підкреслив, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагає Україні, а також дає Україні надію на майбутнє
фото з відкритих джерел

Дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою.

Удари по Криму, подібні до сьогоднішньої атаки по Севастополю, важливі для успіху контрнаступу Збройних сил України. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

«Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних пунктів», – заявив він.

Тарнавський додав, що дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою.

«Знищений командний цнтр означає знищений командний зв'язок, а без нього немає узгоджених дій», – підкреслив він.

Крим, уточнив Тарнавський, особливо важливий у цьому плані, оскільки там зосереджена велика кількість російської військової техніки.

«Ми знаємо, звідки вони завдають ударів, як по повітряних, так і по наземних засобах», – сказав він.

Тарнавський підкреслив, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагає Україні, а також дає Україні надію на майбутнє.

«Тобто у нас є можливість бити їх не тільки перед собою, а й у тилу. А коли ти розумієш, що в тилу ворог почувається гаряче, це піднімає бойовий дух наших солдатів», – додав генерал.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 вересня, Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. 

Крім того, сьогодні ввечері в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ. 

Читайте також: Україна вразила штаб окупаційного флоту. Що відбувається у Севастополі (оновлено)
Теги: контрнаступ Севастополь Крим вибух

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