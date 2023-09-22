Ураження Чорноморського флоту. Окупанти заявили про перші втрати

Під час атаки України по штабі окупантів загинув один російський військовий

Внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

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Як зазначили в російському відомстві, під час відбиття ракетної атаки засобами протиповітряної оборони нібито збито п'ять ракет.

Також внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

До слова, після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.