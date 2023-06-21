Рупори Кремля пробили чергове дно

Рашистську пропаганду тягне на місце злочину в Попасну

Пропагандисти «Первого канала» ледь знайшли живих людей у тимчасово окупованих залишках українського міста Попасна. І навіть ті не зустрічають «визволителів» з квітами. Хіба що показують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У репортажі головної телевізійної кнопки Росії говориться наступне: «Місто Попасна звільнили рік тому. З населення у 22 тисячі людей зараз тут залишилося близько 200 осіб – здебільшого це люди похилого віку, яким нікуди їхати, або ті, хто не хоче кидати своє господарство. Тут, навіть, волонтери рідкісні гості…»

Насправді, окупанти у своїй документації перестали вказувати існування міста Попасна ще в березні цього року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У так званій «ЛНР», нагадаємо, введені в дію «Закони» «Про адміністративно-територіальний устрій» та «Про утворення на території «ЛНР» міських та муніципальних округів». Згадані 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). Попасної серед них немає.

Самі російські пропагандисти називають Попасну мертвим містом. Одна з них, Мар’яна Наумова, яка й приїхала туди, зізналася, що шокована від побаченого. З розповіді Наумової можна зробити висновок, що раніше у Попасній люди жили небідно, мали будинки, авто. Тепер вони залишилися без нічого.

«Дуже тяжкі враження від міста.Тому що воно, по суті, стерте з лиця землі. Я не бачила такого, щоб кожен дім був розбитий… По всьому місту буквально пара будинків цілих, де живуть люди. Води немає, світла немає. Живуть на гуманітарці…», – зізнається пропагандистка.

І при цьому переконує, що «люди раді звільненню та приходу росіян». На її думку, «жорстока реальність змусила людей цінувати головне у житті. Можна жити без води і світла, а ось без російського паспорта – ніяк…». Наумова запевнила, що головна проблема людей на таких «звільнених» територіях – це виключно тяганина з оформленням паспорта РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед інших, фактично зруйнованих росіянами населених пунктів української Луганщини: Білогорівка, Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ. Звідти пропагандисти навіть репортажі про паспорти й петунії не роблять.