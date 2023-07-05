Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Макіївці пролунали вибухи, сталась пожежа (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованій Макіївці пролунали вибухи, сталась пожежа (відео)
У тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи
фото: Telegram

Над містом здійнявся чорний дим

Ввечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«У Макіївці знову красиво. Мені здається Макіївка майже готова повертатись додому», - прокоментував вибухи Андрющенко.

На відео також можна помітити сильну пожежу.

Представник окупаційної влади Макіївки Владислав Ключаров в особистому Telegram-каналі заявив, що попадання сталося у Червоногвардійському районі. Зазначив, що мешканці селища Крупської (або так званого 83-го кварталу) залишилися без світла. Тоді ж прозвучали припущення про потрапляння в електропідстанцію, але пізніше дані уточнили — зайнялася нафтобаза.

Пізніше ТАСС повідомило про наслідки влучення по нафтобазі: спалахнуло п'ять резервуарів з пальним, полум'я перекинулося на навколишні дерева.

Раніше ввечері, 4 липня, у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Мешканці міст опублікували наслідки влучання.

Також 4 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні.

Зокрема у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні, 5 липня, пролунав вибух. Окупанти повідомляли, що спрацювало ППО.

До слова, ввечері 5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва прогриміло кілька вибухів. Згодом було встановлено, що гранати розірвав обвинувачений Ігор Гуменюк. Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці. Цього дня суд мав продовжити слухання його кримінального провадження.

Теги: пожежа вибух окупанти Макіївка відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабні лісові пожежі вирують в Казахстані
У Казахстані розгорілись масштабні лісові пожежі: є загиблі
11 червня, 06:24
В сім'ї Тимура Мірошниченка з'явиться ще один син
Дружина Мірошниченка зворушливо розповіла про усиновлення хлопчика
14 червня, 15:22
Царські настанови з русифікації українців століттями втілювалися в життя
«Пропащий час». Як імперія століттями знищувала українців: хроніка етноциду
25 червня, 09:35
Президент заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН та дійти до всіх, хто здатний «притягти Росію до законної та справедливої відповідальності за цей терор»
Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження: Зеленський відреагував на знищення Каховської ГЕС
6 червня, 16:00
За словами Петра Костіна, у росіян немає ніякого «стопу»
Глава «Енергоатома» розповів, яку катастрофу можуть влаштувати окупанти
22 червня, 07:38
На Херсонщині існує загроза поширення вірусних хвороб
На Херсонщині почався спалах гепатиту А – Генштаб
22 червня, 19:55
Укриття врятувало життя багатьом людям під час удару по Херсону
Обстріл Херсона: двоє загиблих і 25 поранених
17 червня, 08:45
На дотепних картинках фігурував ватажок «вагнерівців» Пригожин
Похід «вагнерівців» на Москву: соцмережі відреагували дотепними мемами
24 червня, 22:18
Окупанти передислоковуються для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків
РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину підрозділів – британська розвідка
19 червня, 09:38

Події в Україні

Свято Івана Купала: що не можна робити 7 липня
Свято Івана Купала: що не можна робити 7 липня
Україна розробляє технології для протидії іранським дронам – ЗМІ
Україна розробляє технології для протидії іранським дронам – ЗМІ
В окупованій Макіївці пролунали вибухи, сталась пожежа (відео)
В окупованій Макіївці пролунали вибухи, сталась пожежа (відео)
У Бахмуті ЗСУ загнали окупантів у пастку – Міноборони
У Бахмуті ЗСУ загнали окупантів у пастку – Міноборони
Росіяни ввечері накрили вогнем Херсонщину: є загиблий та поранені
Росіяни ввечері накрили вогнем Херсонщину: є загиблий та поранені
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня
Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку, вибух у столичному суді. Головне за 5 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
36K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
30K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
16K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
15K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
8061
Продовження скандалу із «Челсі»: Британія пояснила, куди підуть гроші Абрамовича

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту