В окупованій Макіївці пролунали вибухи, сталась пожежа (відео)

Над містом здійнявся чорний дим

Ввечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Макіївці знову красиво. Мені здається Макіївка майже готова повертатись додому», - прокоментував вибухи Андрющенко.

На відео також можна помітити сильну пожежу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник окупаційної влади Макіївки Владислав Ключаров в особистому Telegram-каналі заявив, що попадання сталося у Червоногвардійському районі. Зазначив, що мешканці селища Крупської (або так званого 83-го кварталу) залишилися без світла. Тоді ж прозвучали припущення про потрапляння в електропідстанцію, але пізніше дані уточнили — зайнялася нафтобаза.

Пізніше ТАСС повідомило про наслідки влучення по нафтобазі: спалахнуло п'ять резервуарів з пальним, полум'я перекинулося на навколишні дерева.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше ввечері, 4 липня, у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Мешканці міст опублікували наслідки влучання.

Також 4 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні.

Зокрема у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні, 5 липня, пролунав вибух. Окупанти повідомляли, що спрацювало ППО.

До слова, ввечері 5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва прогриміло кілька вибухів. Згодом було встановлено, що гранати розірвав обвинувачений Ігор Гуменюк. Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці. Цього дня суд мав продовжити слухання його кримінального провадження.