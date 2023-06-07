Диверсанти намагаються евакуюватися на правий берег Херсонщини під виглядом цивільних

У ніч на 6 червня рашисти підірвали Каховську ГЕС

Окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для диверсій на правому березі

Окупанти переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.