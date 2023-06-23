Ворог цілився по військовому аеродрому: ЗСУ повідомили про знищені цілі

У ніч на 23 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі

Цього разу ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області

Російські військові здійснили чергову ракетну атаку територією України сьогодні вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі ворожі цілі. Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили ЗСУ.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу ракетна атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски відбувалися близько півночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

«Всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість у Хмельницькій області», - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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Також повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.

Як повідомлялося, вночі 23 червня російські окупанти знову атакували Україну, ворожі ракети прямували у південно-східному напрямку.

У Хмельницькому лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також у Запоріжжі пролунала серія вибухів у ніч на 23 червня. Моніторингові канали повідомили, що місто обстріляли з систем С-300.

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До слова, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.