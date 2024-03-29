Удари РФ по Україні: Міненерго випустило важливу заяву

Розголошення інформації про наслідки атаки несе загрозу, оскільки розвідка ворога працює за відкритими джерелами інформації

Міністерство енергетики закликало українців, представників влади та приватних компаній не розповсюджувати важливу інформацію про стан енергетичної системи на тлі масованих атак Росії. Про це йдеться в заяві пресслужби міністерства.

Пресслужба Кабміну звернулася до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних і приватних підприємств, компаній, представників ЗМІ, експертів, а також простих українців. Через активізацію обстрілів українців просять:

не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів;

не називати конкретні обʼєкти влучань;

не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання;

не уточнювати кількість влучань і місця влучань;

не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках – щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

Міненерго наголошує, що розголошення цієї інформації несе загрозу, оскільки розвідка ворога працює за відкритими джерелами інформації.

«Не надавайте ворогу цінної інформації, яку він обов’язково буде використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак», – закликали українців.

У ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.