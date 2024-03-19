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Німецька прокуратура звинувачує військового офіцера у шпигунстві на користь РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Німецька прокуратура звинувачує військового офіцера у шпигунстві на користь РФ
Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки в Україну, є основним об'єктом російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну в 2022 році
фото: Getty Images

Характер інформації, яку шпигун намагався передати до РФ, прокуратура не уточнює

Прокуратура Німеччини висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель країни у спробі передати секретну інформацію російській розвідці. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву федеральної прокуратури.

Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала лише як Томаса Х., перебуває під вартою із серпня. Його звинувачують у тому, що з травня минулого року він за власною ініціативою неодноразово звертався до консульства Росії у Бонні та російського посольства у Берліні з пропозицією про співпрацю.

Як повідомляється, чоловіка заарештували в Кобленці, де розташовується закупівельне агентство на заході Німеччини, а в його будинку і на робочому місці було проведено обшук.

Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки в Україну, є основним об'єктом російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, зауважує видання.

Нагадаємо, раніше у перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Стало відомо, що Польща затримала шпигуна РФ, який вербував агентів у Європарламенті.

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Теги: розвідка росія обшук Німеччина міністр шпигун влада

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