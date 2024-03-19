Німецька прокуратура звинувачує військового офіцера у шпигунстві на користь РФ

Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки в Україну, є основним об'єктом російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну в 2022 році

Характер інформації, яку шпигун намагався передати до РФ, прокуратура не уточнює

Прокуратура Німеччини висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель країни у спробі передати секретну інформацію російській розвідці. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву федеральної прокуратури.

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Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала лише як Томаса Х., перебуває під вартою із серпня. Його звинувачують у тому, що з травня минулого року він за власною ініціативою неодноразово звертався до консульства Росії у Бонні та російського посольства у Берліні з пропозицією про співпрацю.

Як повідомляється, чоловіка заарештували в Кобленці, де розташовується закупівельне агентство на заході Німеччини, а в його будинку і на робочому місці було проведено обшук.

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Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки в Україну, є основним об'єктом російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, зауважує видання.

Нагадаємо, раніше у перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Стало відомо, що Польща затримала шпигуна РФ, який вербував агентів у Європарламенті.