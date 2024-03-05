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Розвідка перехопила розмову окупантів після знищення корабля «Сергій Котов»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка перехопила розмову окупантів після знищення корабля «Сергій Котов»
У Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов»
фото з відкритих джерел

Корабель був атакований п'ятьма безекіпажними катерами

На борту знищеного російського корабля «Сергій Котов» були озброєння та вертоліт. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило розмову окупантів після ліквідації російського судна.

«Зрозуміло, що вже всі ви все це знаєте. Наша трагічна подія нічна, відповідно о 00:50 безекіпажними катерами в кількості 5 одиниць атакували малий патрульний корабель «Котов», який разом з нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони і знаходиться він, відповідно, у мене на управлінні», – доповів окупант із позивним «Туман», мабуть, вищому командуванню.

Він зізнається, що корабель «був атакований п'ятьма БЕКами».

«Не знаю, як там боролися вони з ним 40 хвилин. Потім через 40 хвилин до цього була інформація, що в районі «Котова» п'ять БЕКів. Там і гелікоптер був, був сам корабель із озброєнням, АК-176 630 (універсальна корабельна артустановка калібру 76,2 мм російського ВМФ, – «Главком»)», – додав «Туман».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони. Згодом Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».

Також розвідка показала відео знищення корабля.

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Теги: розвідка Крим корабель

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