Ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури Дніпропетровщини

У Камʼянському районі є поранений, чоловік госпіталізований у важкому стані

У ніч на 29 березня в Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунали вибухи. Ворог атакував критичну інфраструктуру області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Подробиці – згодом! Не допомагайте агресору зорієнтуватися», – зазначив очільник ОВА.

До того ж, внаслідок останньої ворожої атаки є поранений у Камʼянському районі. Чоловік госпіталізований у важкому стані.

Перед тим, як пролунали вибухи Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох ракет у напрямку Кам'янського. Також повідомлялося про загрозу балістики у бік Дніпра.

Місцеві жителі Кам’янського повідомляли, що в одному з районів зникло світло, є перебої з постачанням води

Нагадаємо, увечері 28 березня окупанти запустили по Україні БпЛА з кількох напрямків одразу. У Київській області працювала ППО.