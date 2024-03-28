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Падіння винищувача РФ та українсько-польські перемовини. Головне за 28 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Падіння винищувача РФ та українсько-польські перемовини. Головне за 28 березня
фото з відкритих джерел

У Севастополі впав у море російський військовий літак

В окупованому Криму впав російський винищувач, Зеленський анонсував новий наступ Росії, Німеччина передала Україні масштабну допомогу. «Главком» склав добірку новин 28 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський анонсував новий наступ Росії

Українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.

Президент заявив, що Україні вже зараз необхідна допомога. Адже Росія змогла повністю знищити деякі міста та села в Україні. А українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці.

В окупованому Криму впав російський винищувач

У Севастополі впав у море російський військовий літак. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

Офіційної причини, чому впав винищувач поки не відомо, однак існує припущення, що падіння спричинила робота російського ППО.

Як зазначив представник окупаційної влади, пілот катапультувався. Збитим літаком може бути російський Су-27.

До України прибула голова Національної асамблеї Франції

Сьогодні, 28 березня, до Києва із робочим візитом прибула голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве. Вона приїхала в Київ разом із французькою делегацією.

Яель Брон-Піве також виступила у Верховній раді України.

Німеччина передала Україні масштабну допомогу

Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії.

Українські воїни отримали п’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала дев’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Що ще отримають ЗСУ:

  • боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
  • 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
  • 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;
  • 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
  • п'ять засобів постановки перешкод проти дронів;
  • 180 польових комплектів Rf 360 – систем виявлення безпілотників;
  • шість машин розмінування Wisent 1;
  • два мостоукладальники Beaver із запасними частинами;
  • один Брем Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • один Брем Dachs;
  • дев’ять мінних тралів;
  • одну систему спостереження Satcom;
  • 330 інфрачервоних камер;
  • три автомобілі для охорони кордону;
  • шість паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • 2 тис. гранатометів RGW 90 Matador.

Українсько-польські перемовини у Варшаві

За підсумками зустрічі урядових делегацій України та Польщі у Варшаві 28 березня, зокрема для обговорення ситуації на кордоні й торгівлі, сторони підписали спільну заяву. Наступні такі консультації мають відбутися наступного року у Києві.

Делегацію від України очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з польського боку був його колега Дональд Туск.

Як наголосив глава українського уряду, країни є стратегічними союзниками. Він також відзначив необхідність чітко розуміння, наскільки «значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва».

За словами Шмигаля, урядові команди обох держав обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у співпраці.

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Теги: війна Польща Володимир Зеленський окупанти винищувач Крим

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