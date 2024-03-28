Ворог атакує «Шахедами»: на Київщині працює ППО

Ворог атакує Україну «шахедами»

Увечері 28 березня окупанти запустили по Україні БпЛА з кількох напрямків одразу. У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО», – йдеться в повідомленні.

Повітряну тривога на Київщині було оголошено о 22:11. У Києві тривогу не оголошували.

Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто перебувати в укриттях.

Нагадаємо, триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.