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Є пошкодження та поранений: ворог обстріляв три теплоелектростанції ДТЕК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Є пошкодження та поранений: ворог обстріляв три теплоелектростанції ДТЕК
Росія вдарила по трьох теплоелектростанціях ДТЕК
фото ілюстративне

З початку повномасштабної війни російські загарбники понад 160 разів обстріляли теплоелектростанції ДТЕК

У ніч на 29 березня російські загарбники  атакували три теплоелектростанції в Україні. Внаслідок ударів поранення отримав енергетик.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Енергетична компанія не уточнила, в яких регіонах були атаковані ТЕС. Але ДТЕК наголошує, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

«Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

З початку повномасштабної війни російські загарбники понад 160 разів обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Нагадаємо, в усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій. Одночасно окупанти атакували українські міста «шахедами». Також під час тривоги злітав МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, росіяни запускали «Кинджали», була балістика з Криму.

 

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Теги: ДТЕК ТЕС обстріл війна

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