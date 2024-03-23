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Глава Одещини розказав, що його врятувало під час ракетного удару, в якому загинуло два десятки людей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Глава Одещини розказав, що його врятувало під час ракетного удару, в якому загинуло два десятки людей
Російські війська 15 березня обстріляли Одесу ракетами «Іскандер-М». Унаслідок удару 21 особа загинула, 73 зазнали поранень
фото: ДСНС

Олег Кіпер: «Ми запрошуємо усіх лідерів країн. Але слід усвідомлювати, що тут у нас їх може очікувати»

Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що під час обстрілу Одеси 15 березня він з колегами міг опинитися в самому епіцентрі повторного удару. Проте їх врятувало запізнення до місця події. Про це Кіпер повідомив у інтерв’ю «Главкому».

«У нас в той день була нарада. Коли дізналися про приліт, виїхали з колегами на місце. І за рахунок того, що десь пробки були на дорогах, буквально на п’ять хвилин пізніше приїхали після другого прильоту. Так само могли опинитися в епіцентрі удару», – розповів очільник Одеської адміністрації.

Чиновник пригадав командира полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють» Олександа Гостіщева. 15 березня він приїхав на місце удару після першого прильоту і зателефонував Кіперу.

«Вони разом із керівником Нацполіції були там. Вони швидше змогли добратися до місця першого прильоту. Він подзвонив і сказав: «Я на місці, приїхав тут, зараз будемо розбирати». Але через дві хвилин був другий приліт і все, Саші немає», – зауважив очільник Одеської адміністрації.

Олег Кіпер повідомив, що в Одесі завжди готові організувати зустріч для будь-якого керівника держави. Адже коли людина дивиться війну по телебаченню – це одне, а коли бачить на власні очі – це інше. 

«Це допоможе розповсюджувати нам інформацію про те, що відбувається. Яскравий цьому приклад – приїзд грецького прем’єра. Під час його візиту було влучання «Іскандера» у декілька сотень метрів від гостя. Я думаю, він зрозумів більше, ніж раніше, що таке війна. Людина була вперше в Україні і його ворог ось так зустрів», – розповів очільник Одеської адміністрації.

За його словами, емоції не передаються по телебаченню, а з екрану телевізора інформація про прильоти – це просто статистика. Тож коли люди приїжджають, бачать емоції інших, тоді вони усвідомлюють, що насправді відбувається, вважає Олег Кіпер.

Нагадаємо, 6 березня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух. Зеленський наголосив, що такі удари говорять про необхідність посилити захист. Насамперед це стосується протиповітряної оборони.

Також народна депутатка від «Голосу» та членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, резервістка Сил спеціальних операцій ЗСУ Соломія Бобровська повідомила, що ціллю росіян повинні були стати ключові особи Нацгвардії та Нацполіції, завдаючи ударів по Одесі 15 березня.

У зв’язку із цим вона звернулась до СБУ.

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Теги: вибух Одеса війна обстріл пробки ворог росіяни

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