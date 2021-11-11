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    В українському війську з’являться бойові роботи

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    Коли роботи з'являться в армії поки не відомо&nbsp; - В українському війську з’являться бойові роботи
    Коли роботи з'являться в армії поки не відомо 
    фото: «Укроборонпром»

    Завод «Укроборонпрому» має забезпечити серійне виробництво роботів

    Завод «Меридіан» імені Сергія Корольова, який входить до концерну «Укроборонпром», візьме участь у створенні українських бойових роботів. Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

    Окрім заводу концерну, договір про створення роботів підписали «Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge» і команда розробників проєкту «Мобільні бойові роботи».

    Очікується, що вдасться створити безекіпажні наземні компактні машини. Їх хочуть застосовувати для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування.

    Завод «Укроборонпрому» має забезпечити серійне виробництво, а холдинг Sikorsky Challenge – маркетинговий супровід.

    Директорка з розвитку заводу «Меридіан» Ольга Руденко вважає, що цей проєкт має стати прикладом співпраці між наукою та виробництвом.

    «Наш завод готовий до таких викликів, і наш пріоритет на сьогодні – налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно підсилити обороноздатність нашої держави й дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки», – сказала посадовиця.

    Створення бойових роботів має бути однією з п'яти інноваційних ініціатив заводу в оборонній сфері. Інші проєкти, розповідає Руденко, стосуються протидії ворожим безпілотникам, розмінування територій за допомогою дронів та створення економічного електродвигуна.

    А ще на заводі планують працювати над створенням технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору й високоточним наведенням засобів ураження повітряних об'єктів.

    Тим часом президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

    Також нагадаємо, що Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.

    Нещодавно РФ презентувала «доброзичливого» робота-клерка.

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    Теги: Путін завод розмінування
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    В українському війську з’являться бойові роботи