В українському війську з’являться бойові роботи

Коли роботи з'являться в армії поки не відомо

Завод «Укроборонпрому» має забезпечити серійне виробництво роботів

Завод «Меридіан» імені Сергія Корольова, який входить до концерну «Укроборонпром», візьме участь у створенні українських бойових роботів. Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

Окрім заводу концерну, договір про створення роботів підписали «Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge» і команда розробників проєкту «Мобільні бойові роботи».

Очікується, що вдасться створити безекіпажні наземні компактні машини. Їх хочуть застосовувати для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування.

Завод «Укроборонпрому» має забезпечити серійне виробництво, а холдинг Sikorsky Challenge – маркетинговий супровід.

Директорка з розвитку заводу «Меридіан» Ольга Руденко вважає, що цей проєкт має стати прикладом співпраці між наукою та виробництвом.

«Наш завод готовий до таких викликів, і наш пріоритет на сьогодні – налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно підсилити обороноздатність нашої держави й дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки», – сказала посадовиця.

Створення бойових роботів має бути однією з п'яти інноваційних ініціатив заводу в оборонній сфері. Інші проєкти, розповідає Руденко, стосуються протидії ворожим безпілотникам, розмінування територій за допомогою дронів та створення економічного електродвигуна.

А ще на заводі планують працювати над створенням технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору й високоточним наведенням засобів ураження повітряних об'єктів.

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