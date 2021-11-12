Російські десантники загинули під час перекидання військ на захід Білорусі – ЗМІ

Два бійці збройних сил РФ загинули при десантуванні

На полігоні Гозький у Гродненському районі на заході Білорусі під час десантування загинули двоє російських військовослужбовців. Про це інформує Bypol.

«Сьогодні під час десантування російських ВДВ на полігоні Гозький у Гродненському районі відбулося сходження двох парашутистів із погашення купола одного із парашутів», – ідеться в повідомленні.

Унаслідок події загинули двоє військових збройних сил Російської Федерації – офіцер і солдат строкової служби.

Раніше у пресслужбі міноборони Білорусі повідомили, що «в рамках раптової перевірки бойової готовності (…) на полігоні Гозький здійснюється висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь та повітряно-десантних військ збройних сил РФ у складі зведеної батальйонної тактичної групи».

Цей полігон розташований приблизно за 30 км від прикордонного переходу Брузги-Кузниця, де зараз за сприяння влади Росії та Білорусі зібрали тисячі мігрантів, які намагаються проникнути у Польщу з Білорусі.

Кількість російських десантників, що беруть участь у навчаннях, у білоруському оборонному відомстві не уточнили.

Однак зважаючи на те, що мова про «батальйонну тактичну групу», ймовірно, йдеться про сотні бійців.

Проведення спільних з росіянами навчань саме зараз у Білорусі пояснили «нарощуванням військової діяльності поблизу державного кордону Республіки Білорусь», а саму висадку назвали «перевіркою одного з компонентів сил реагування «Союзної держави».

«Задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Російської Федерації, а також гелікоптери ВПС та військ ППО Білорусі. Після десантування білоруські та російські десантники виконають низку навчально-бойових завдань, у тому числі захоплення та утримання плацдарму, пошук та знищення призначених об’єктів, а також диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконних збройних формувань», – повідомили в Міноборони Білорусі.

У російському Міноборони запевнили, що після «відпрацювання спільно з підрозділами збройних сил Республіки Білорусь навчально-бойових завдань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території РФ», передає ВВС.

Нагадаємо, у міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну.

Як відомо, Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.

Вранці 12 листопада дві сотні мігрантів спробували прорватися з Білорусі в Польщу.

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