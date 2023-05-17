Україна може встановити рекорд із посіву пшениці

Наразі лідером з сівби ярої пшениці є Дніпровщина, там аграрії вже засіяли 32,10 тис. га

В Україні зросли площі посіву ярої пшениці

За попередніми даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на середину травня в країні вже посіяно 247 тис. га культури. Прогнозується, що цей показник сягне до 285 тис. га. Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Востаннє в Україні під час весняної посівної подібні площі пшениці сіяли 12 років тому. До прикладу, у 2013 році, до початку війни Росії проти України та тимчасової окупації частини наших територій, цей показник становив 160,2 тис. га. У 2021 році – українські аграрії засіяли 192,1 тис. га ярої пшениці.

Наразі лідером з сівби цієї культури є Дніпровщина, там аграрії вже засіяли 32,10 тис. га. Торік найбільше було посіяно на Тернопільщині – 22,4 тис. га, а у 2021 році на Житомирщині – 21,8 тис. га.

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Однак, попри збільшені площі посіву ярої пшениці, їхня частка становить лише 10% від загальної площі виробництва цієї культури в Україні. Тож таке зростання суттєво не компенсує загальне скорочення посівних площ пшениці у новому сезоні.

За попередніми прогнозами Мінагрополітики, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких – понад 16,5 млн тонн пшениці. Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США.

Нагадаємо, угода з безпечного експорту українського зерна Чорним морем завершується вже завтра, 18 травня, і Україна не виключає, що угода не буде продовжена.

Зазначимо, міністерство сільського господарства США прогнозує зниження виробництва пшениці в Україні на 2023/2024 маркетинговий рік на 21%. Передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 році, кукурудзи ж натомість становитиме 16,5 млн тонн порівняно з 25,5 млн тонн.