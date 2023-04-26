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Одесит ошукав аграріїв на 45 млн гривень: подробиці хитрої схеми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одесит ошукав аграріїв на 45 млн гривень: подробиці хитрої схеми
Шахрай з Одеси вигадав схему як виманювати гроші з аграріїв
фото:ivasi.news

Підприємливий одесит заробляв гроші на довірливих «клієнтах» шляхом нібито надання посередницьких послуг між аграрними підприємствами у сфері купівлі-продажу сільськогосподарських культур

Мешканець Одеси представлявся посередником, який надає послуги у пошуку ринка збуту або ринку продажу сільгосппродукції, а також допомогає в логістиці до місця її придбання або збуту. Так він ошукав 6 агропідприємств на понад 45 млн гривень. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

«Створивши хибне враження щодо своєї порядності та чесності, ділок увійшов у довіру до суб’єктів господарської діяльності, та з грудня 2020 по липень 2022 року уклав низку фіктивних правочинів у сфері купівлі-продажу зернових культур, заздалегідь не збираючись виконувати взяті на себе зобов’язання перед замовниками», – йдеться у повідомленні.

Для підтвердження дійсності своїх намірів щодо поставки товару, який фактично покупцю не доставлявся, а продавався іншим особам, та використовуючи свої зв’язки у сільгоспсфері, він підробляв товарно-транспортні накладні.

Таким чином він заволодів зокрема кукурудзою, ячменем, пшеницею, соняшником загальною масою 4 276 тон, та коштами 6 аграрних підприємств на понад 45 млн гривень. Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на вилучене майно.

Слід зазначити, що це не перший злочин підозрюваного. Щодо фігуранта на розгляді двох судів вже перебувають обвинувальні акти щодо скоєння ним аналогічного злочину – збагачувався на фіктивному посередництві зі здійснення митного оформлення вантажу через брокерські фірми за мінімальною ціною (ч. 4 ст. 190 КК України), а також за фактом завідомо неправдивого повідомлення про мінування суду з метою зриву розгляду своєї кримінальної справи (ч. 2 ст. 259 КК України).

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Теги: прокуратура Одеса гроші аграрії злочин послуги майно

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