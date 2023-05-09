Міністр агрополітики назвав наслідки заборони ЄС на експорт агропродукції

Європейська комісія заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до пʼяти країн

Міністр аграрної політики Микола Сольський розповів, якими є наслідки тимчасової заборони ЄС на експорт з України чотирьох видів агропродукції. Про це він повідомив в етері телемарафону.

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«Заборонено експорт в п’ять країн, які є прикордонні з Україною, і Болгарія, яка недалеко від кордону. Це приблизно десь 20% від експорту зернових, які йшли в ЄС наземним шляхом. Заборона діє до 5 червня. Водночас ми чуємо від цих країн, що вони хочуть продовження. Проте ми проводимо певну роботу, щоб мінімізувати цю ситуацію. Тому що з одного боку ми очевидно ми стараємося змінити це рішення», – сказав очільник аграрногот відомства.

Міністр нагадав, що кілька тижнів тому ситуація була ще гіршою, оскільки був заборонений весь імпорт в ці країни – не лише чотири види зернових.

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«Незважаючи на це, ми розуміємо, що це наші країни-партнери. Тому багато непублічних розмов, сподіваюсь, що вони дадуть результат. Коли – прогнозувати наразі важко», – додав Сольський.

Європейська комісія від 2 травня заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до пʼяти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Ці заходи діятимуть до 5 червня.

Транзит української сільгосппродукції через ці країни залишається дозволеним, вона може продаватися на інших європейських ринках вільно.

У квітні Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.

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До слова, темп експорту українського збіжжя падає: покупці побоюються, що кораблі з українським зерном будуть заблоковані.